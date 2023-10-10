ПОЛИТИКА
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В Аммане сотни иорданцев вышли на акции в поддержку Палестины
Возле мечети Аль-Калути в Аммане вечером 9 октября собрались сотни иорданцев, чтобы выразить свою поддержку палестинскому народу. Израиль четвертую ночь наносит авиаудары по сектору Газа. По последним данным, в регионе от израильских атак погибли более 700 человек. #trtrurssian #Иордания #Амман #протест #Палестина #палестинцы #Газа #секторГаза #поддержкаПалестины #иорданцы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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10 октября 2023 г.
Истории
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