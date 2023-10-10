ПОЛИТИКА
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Турция испытала новый катер-камикадзе Albatros
Турция провела испытания первого отечественного беспилотного катера-камикадзе Albatros, оснащенного боеголовкой производства турецкой военно-промышленной компании Roketsan. Во время маневров беспилотник атаковал судно-мишень. В результате 22-метровый корабль был потоплен за считанные минуты. #trtrussian #Турция #аквадрон #испытание #катер #катеркамикадзе #Albatros #технологии #военнаятехника #военнаятехникаТурции #беспилотник #Roketsan #маневры #атакабеспилотника #учения #корабль #море #новостиТурции #trtнарусском
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10 октября 2023 г.
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