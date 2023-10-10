Израильская бомба атаковала очередной жилой дом в Газе

Десятки мирных жителей, в том числе дети, были извлечены из-под завалов еще одного жилого дома, на который упала израильская бомба в районе Аль-Зайтун, к востоку от города Газа. #trtrussian #морг #Газа #Палестина #Израиль #палестинцы #израильтяне #арабы #евреи #авиаатака #атака #оккупация #оккупацияПалестины #альЗайтун #раненныепалестинцы #Газа #секторГаза #Иерусалим #ВосточныйИерусалим #израильскаяатака #Западныйберег #новостиПалестины #захватПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском