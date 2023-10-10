Дрон запечатлел масштабные разрушения в Газе после израильских ударов

Дрон снял кадры масштабных разрушений в Газе. В результате израильских бомбардировок целые районы города были сравнены с землей. Погибли около семисот человек, большинство из которых мирные жители, в том числе дети. #trtrussian #Газа #разрушения #дрон #Палестина #масштабыразрушений #секторГаза #Израиль #война #конфликт #бомбардировка #нападениеИзраиля #пострадавшие #палестинцы #пострадавшиепалестинцы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском