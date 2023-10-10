ПОЛИТИКА
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Дрон запечатлел масштабные разрушения в Газе после израильских ударов
Дрон снял кадры масштабных разрушений в Газе. В результате израильских бомбардировок целые районы города были сравнены с землей. Погибли около семисот человек, большинство из которых мирные жители, в том числе дети. #trtrussian #Газа #разрушения #дрон #Палестина #масштабыразрушений #секторГаза #Израиль #война #конфликт #бомбардировка #нападениеИзраиля #пострадавшие #палестинцы #пострадавшиепалестинцы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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10 октября 2023 г.
Истории
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