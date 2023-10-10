ПОЛИТИКА
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Израиль объявит «тотальную» блокаду Газы в борьбе с «человеческими животными»
Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о «полной осаде» уже заблокированного сектора Газа в Палестине, заявив, что израильские власти отключат электричество и не допустят попадания на территорию продовольствия и топлива в рамках борьбы с «человеческими животными». #trtrussian #Израиль #Палестина #Газа #блокада #осада #минобороны #сектоГаза #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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10 октября 2023 г.
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