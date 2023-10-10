ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Газе похоронили погибших палестинских журналистов
В Газе похоронили двоих палестинских журналистов Саада Тавила и Мохаммада Абу Резика, которые погибли в результате авиаудара Израиля. Всего за несколько дней в секторе Газа были убиты шесть журналистов. #trtrussian #Газа #журналисты #Палестина #похороны #палестинскиежурналисты #похороныжурналистов #авиаудар #Израиль #авиаударИзраиля #нападениеИзраиля #секторГаза #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
bmnbm / Others
10 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us