В Газе похоронили погибших палестинских журналистов

В Газе похоронили двоих палестинских журналистов Саада Тавила и Мохаммада Абу Резика, которые погибли в результате авиаудара Израиля. Всего за несколько дней в секторе Газа были убиты шесть журналистов. #trtrussian #Газа #журналисты #Палестина #похороны #палестинскиежурналисты #похороныжурналистов #авиаудар #Израиль #авиаударИзраиля #нападениеИзраиля #секторГаза #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском