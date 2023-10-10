ПОЛИТИКА
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Глава МИД Турции: Мы осуждаем атаки на мирное население
Турция осуждает нападения на мирное население и придает большое значение обеспечению спокойствия в регионе, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на 27-м заседании министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшемся в Шуше, комментируя израильско-палестинский конфликт. #trtrussian #Азербайджан #Шуша #Турция #Фидан #палестина #израиль #конфликт #МИДГлаваМид #нападение #мирноенаселение #мир #спокойствие #ОЭМ #израильскопалестинскийконфликт #trtнарусском
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10 октября 2023 г.
Истории
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