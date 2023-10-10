Американские военные ждут от Конгресса более явных усилий в процессе согласования дополнительной помощи Украине, чтобы «увеличить возможности» США. Такой призыв последовал со стороны министра армии Кристины Вормут. Несмотря на то что качественное расширение каналов поддержки Киева давно стало важным пунктом повестки Вашингтона, вопрос в этом году несколько забуксовал на Капитолийском холме. Контролируемая республиканским лагерем Палата представителей столкнулась с внутренними проблемами, что выявило пределы ее работы.

Тема усиленного оснащения Вооруженных сил Украины (ВСУ) по-прежнему имеет высокий приоритет для Пентагона и для американской оборонной промышленности. Международные игроки уже активно готовятся к очередному году боевых действий на восточно-европейском театре. До настоящего момента США обращались к собственным арсеналам, чтобы высвободить для нужд Украины необходимые артиллерийские снаряды, а также наземную технику и управляемые бомбы, однако в планах Вашингтона –– облегчить свою маневренность в этом вопросе.

В августе президент США Джо Байден направил членам Конгресса запрос на выделение дополнительных $24 млрд для Киева. В его рамках $13,1 млрд предполагалось выделить для военной помощи украинской стороне и для пополнения американских арсеналов. Отдельно $8,5 млрд были предназначены для экономической, гуманитарной и другой поддержки Украины и других стран, которых коснулась эта война. Вместе с тем $2,3 млрд в рамках президентского запроса были рассчитаны на получение украинскими властями поддержки от других доноров.

В настоящий момент Пентагон располагает около $6 млрд для поддержки ВСУ. Это средства, зарезервированные по линии президентских поручений по сокращению (PDA). «Что касается ресурсов PDA, то у нас нет недостатка в деньгах, –– информировала в августе заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. –– У нас все еще есть деньги, полученные в результате переоценки, проведенной ранее в этом году». По ее словам, это «значительная сумма», и у ведомства есть уверенность, что пока она может покрыть нужды ВСУ на поле боя.

Тем не менее, американское военное ведомство пока демонстрирует видимую осторожность в подходе к расширению каналов помощи, опасаясь еще больше разжечь конфликт.

Альтернативные варианты

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл недавно выступил с колонкой в The Wall Street Journal, в которой подчеркнул важность расширения и модернизации существующих в США арсеналов наряду с растущими инвестициями в оборонпром.

«Как мы видели на примере Украины, неспособность действовать решительно может продлить конфликт и увеличить издержки войны, — написал законодатель. — Еще есть время действовать. Этой осенью у Конгресса остается возможность предоставить чрезвычайные ассигнования Министерству обороны, чтобы оно могло помочь таким партнерам, как Израиль, Украина и Тайвань, а также инвестировать в наш собственный военный потенциал».

Конечно, медлительность Конгресса, давшая о себе знать в эти месяцы, вкупе с ограниченностью ресурсов Пентагона могут стать проблемой, однако в этих обстоятельствах существуют и формальные пути обхода. Есть точка зрения, что исполнительная власть в США может предпринять альтернативные шаги для выделения необходимой помощи Киеву.

Так, в руках Белого дома есть опция «перепрограммирования» помощи –– фактического перемещения средств из одних статей национального бюджета в другие. Этот вариант мог бы быть использован для покупки вооружения у крупных военно-промышленных корпораций, например таких как Lockheed Martin, которая производит управляемые реактивные снаряды GMLRS, и General Dynamics, которая, в свою очередь, сосредоточена на выпуске артиллерийских боеприпасов для Киева.

Вместе с тем, как говорят наблюдатели, Конгресс мог бы продолжить расширение президентских поручений по сокращению, которые дают возможность использовать резервные мощности во время чрезвычайной ситуации. Увеличение PDA не потребует утверждения новых средств, только если не встанет вопрос о замене вооружения.

Администрация Байдена вместе с тем рассматривает возможность задействования программы грантов Госдепартамента для направления Украине дополнительной военной помощи. Тем более что дипломатическое ведомство США твердо поддерживает идею форсирования поставок.

Ставка на автономность

Пока в США велись дебаты о высвобождении дополнительных средств для Киева, европейское сообщество недвусмысленно сигнализировало о сужении собственных возможностей в поддержке обороноспособности Украины. «Мы не можем продолжать поставки из наших запасов», — заявил изданию Politico один из европейских чиновников. По его словам, внутри ЕС сохраняется подчеркнуто высокий уровень политической и общественной поддержки Киева, однако местные игроки «отдали все, что можно было отдать без угрозы для собственной безопасности».

Американская сторона, в свою очередь, признает то, что европейские запасы вооружений «иссыхают в промышленных масштабах». «Что нас действительно беспокоило бы, так это то, если бы наши партнеры ничего не предприняли по этому поводу. Но на глобальном уровне существует стремление работать вместе и укреплять наши промышленные базы», –– фиксируют чиновники администрации Байдена.

Единственным смущающим моментом в этих дискуссиях стали заявления властей Польши, что она поставит на паузу военное донорство, чтобы укрепить собственные возможности.

Тем не менее, в значительном количестве представители ЕС вовлекаются в то, чтобы нарастить оборонный потенциал Киева. Военно-промышленный концерн из ФРГ Rheinmetall заявил, что намерен запустить на западе Украины завод по производству бронетехники и обменяться с местными специалистами опытом по техническому обслуживанию машин. Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems также объявила, что открывает офис в Киеве и изучает возможность локализации производства боеприпасов на украинской территории.

«Спустя два года (после начала боевых действий в Украине. –– TRT на русском) нам необходимо провести еще одну дискуссию, потому что мы не можем отдавать и видеть, как наши системы выходят из строя, — заявил, выступая в Вашингтоне, начальник штаба Военно-воздушных сил Франции Стефан Миль. –– Сейчас есть возможность инициировать некоторую дискуссию между Украиной и компаниями».

Вероятно, у западного мира не останется иных вариантов, кроме как повысить долгосрочную автономность украинского оборонпрома. «Приоритетом номер один является то, что Украина будет самостоятельной, потому что даже если война закончится сегодня, Украина так и останется щитом для всей Европы», — резюмирует Павел Верхняцкий, управляющий партнер COSA Intelligence Solutions в Киеве.