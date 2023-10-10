Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.

Канцелярия турецкого лидера сообщила, что главы двух стран обсудили конфликт между Израилем и Палестиной, а также меры по преодолению дальнейшей напряженности.

«В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ход тревожного конфликтного процесса между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению роста напряженности», — говорится в сообщении.

В беседе с президентом России турецкий лидер также подчеркнул, что Турция не приветствует обстрелы мирных населенных пунктов.

В ходе разговора была дана оценка тому, какие меры будут приняты для удовлетворения гуманитарных потребностей региона.