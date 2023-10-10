ТУРЦИЯ
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Эрдоган и Путин обсудили конфликт между Израилем и Палестиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул, что обстрелы мирных населенных пунктов и подобные действия не приветствуются Турцией
Эрдоган и Путин обсудили конфликт между Израилем и Палестиной
Photo: AA / Others
10 октября 2023 г.

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.

Канцелярия турецкого лидера сообщила, что главы двух стран обсудили конфликт между Израилем и Палестиной, а также меры по преодолению дальнейшей напряженности.

«В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ход тревожного конфликтного процесса между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению роста напряженности», — говорится в сообщении.

В беседе с президентом России турецкий лидер также подчеркнул, что Турция не приветствует обстрелы мирных населенных пунктов.

В ходе разговора была дана оценка тому, какие меры будут приняты для удовлетворения гуманитарных потребностей региона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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