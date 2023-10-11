ПОЛИТИКА
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Самый крупный угольный разрез России сняли с дрона
Самый крупный угольный разрез в России сняли с дрона. Карьер длиною в 7 км и шириною в 2 км находится в Красноярском крае. С февраля 2016 года здесь добыли около миллиарда тонн угля. Объект является одним из важнейших предприятий Красноярского края и часто подвергается критике со стороны экологов из-за негативного воздействия на природу. #trtrussian #уголь #Россия #угольныйразрез #дрон #съемкасдрона #ископаемые #карьер #Красноярскийкрай #природа #экология #добычаугля #российскийуголь #полезныеископаемые #экологи #новостиРоссии #trtнарусском
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11 октября 2023 г.
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