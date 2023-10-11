11 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Израильская армия атаковала рыболовецкое судно в порту Газы
Вооруженные силы Израиля атаковали рыболовецкое судно в порту Газы. Очевидцы засняли клубы дыма, поднявшиеся над портом. Минздрав Палестины заявил, что в результате израильских атак за 4 дня погибло до 950 палестинцев. #trtrussian #Палестина #Газа #порт #рыбаки #атака #Израиль #израильскаяармия #рыболовецкоесудно #портГазы #дым #наступление #израильскиевоенные #оккупация #нападение #бомбардировка #авиаудары #новостиПалестины #trtнарусском
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