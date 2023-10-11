ПОЛИТИКА
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Эрдоган: «Мир должен увидеть гуманитарную катастрофу в Газе».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество обратить внимание на тяжелейшую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, сложившуюся после авиаударов Израиля. #trtrussian #Эрдоган #гуманитарнаяпомощь #Газа #катастрофа #конфиликт #израильскопалестинскийконфликт #секторГаза #авиаудар #Израиль #заявление #президентТурции #заявлениепрезидента #мировоесообщество #заявлениеЭрдогана #ситуациявПалестине #новостиПалестины #trtrussian #trtнарусском
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11 октября 2023 г.
Истории
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