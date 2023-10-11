Турецкое государственное информационное агентство «Анадолу» обратилось к представителям израильской армии с просьбой прокомментировать информацию о предполагаемом «обезглавливании большого количества младенцев» членами боевого крыла палестинского движения ХАМАС, «Бригады Иззеддина аль-Кассама».

Представитель израильской армии сообщил, что нет никакой информации, подтверждающей утверждения израильских СМИ об «обезглавливании младенцев» членами ХАМАС. «Мы видели новости, но у нас нет никаких подробностей или деталей, подтверждающих это», — ответил представитель армии Израиля.

Ранее в социальных сетях и ряде СМИ появилась ложная информация о том, что члены палестинского движения якобы «обезглавили большое количество младенцев».

Так, в одном из изданий утверждали, что официальный представитель армии обороны Израиля сообщил об «обезглавленных младенцах», найденных солдатами в кибуце Кфар-Аза.

Другой круглосуточный новостной канал, базирующийся в Израиле, также предоставил ложную информацию. В частности, израильская журналистка, играя на эмоциях, дезинформировала мировую общественность, сообщив новость о «40 обезглавленных младенцах». Но репортер не приняла во внимание тот факт, что есть необходимость подтвердить детали. После того как посыпались вопросы, журналистка сослалась на неких солдат, которые якобы рассказали ей об инциденте.

Между тем жертвами израильских ударов по Газе стали 8 журналистов. Число палестинцев, погибших в результате израильских атак в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, возросло по меньшей мере до 950.