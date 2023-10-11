Турция, Болгария и Румыния планируют создать совместную группу для разминирования территориальных вод в Черном море. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, мины попадают в воду из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.

Источники агентства уточнили: формирование такого подразделения демонстрирует способность трех стран региона — все они входят в НАТО — самостоятельно решить проблему разминирования Черноморского бассейна.

При этом Анкара, София и Бухарест не планируют привлекать другие страны альянса для решения проблемы морских мин в регионе. Как отмечает Bloomberg, подразделение по разминированию будет сформировано не раньше чем через месяц.

Заместитель генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге заявил, что альянс не может эффективно помочь трем странам из-за ограничений, налагаемых Конвенцией Монтрё. Она запрещает нерегиональным военным кораблям находиться в Черном море.

В сентябре страны блока провели противоминные учения морских сил в Румынии. Маневры прошли в Черном море и в дельте Дуная. В них участвовали более 200 военных из Болгарии, Великобритании, Румынии, США, Турции, Украины и Франции.