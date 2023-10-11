Российский миротворческий контингент, дислоцированный на линии соприкосновения в Карабахском регионе, при уходе из региона должен вернуться в Россию. Ереван выступает против дислокации российских военных на территорию Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Премьер уточнил: вопрос пребывания миротворцев РФ в Карабахе не зависит от позиции Армении. По его словам, этот вопрос обсуждают Москва и Баку. «Россия проводит определенные обсуждения с Азербайджаном. С нами тоже обсуждается этот вопрос», — пояснил армянский премьер.

Российские миротворцы находятся в Карабахе согласно трехсторонней договоренности Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года. По соглашению, контингент может находиться в регионе до 2025 года с возможностью продления этого срока. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила: после того, как Армения признала Карабах территорией Азербайджана, условия пребывания контингента изменились. Захарова отметила: теперь вопрос дислокации миротворцев Москва обсуждает с Баку.