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Пашинян выступил против переброски миротворцев РФ в Армению
Премьер-министр Армении подчеркнул: российский контингент, дислоцированный в Карабахе, при уходе из региона должен вернуться в Россию
Пашинян выступил против переброски миротворцев РФ в Армению
фото AA / AA
11 октября 2023 г.

Российский миротворческий контингент, дислоцированный на линии соприкосновения в Карабахском регионе, при уходе из региона должен вернуться в Россию. Ереван выступает против дислокации российских военных на территорию Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Премьер уточнил: вопрос пребывания миротворцев РФ в Карабахе не зависит от позиции Армении. По его словам, этот вопрос обсуждают Москва и Баку. «Россия проводит определенные обсуждения с Азербайджаном. С нами тоже обсуждается этот вопрос», — пояснил армянский премьер.

Российские миротворцы находятся в Карабахе согласно трехсторонней договоренности Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года. По соглашению, контингент может находиться в регионе до 2025 года с возможностью продления этого срока. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила: после того, как Армения признала Карабах территорией Азербайджана, условия пребывания контингента изменились. Захарова отметила: теперь вопрос дислокации миротворцев Москва обсуждает с Баку.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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