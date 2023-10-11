Турецкие ВВС со 2 по 13 октября принимают участие в воздушных учениях НАТО Tiger Meet на юго-востоке Италии, сообщает агентство «‎Анадолу»‎. Учения организованы Ассоциацией НАТО Tiger, они проходят после 35-летнего перерыва.

В мероприятии, проводимом на авиабазе «Антонио Рамирес» в Джоя-дель-Колле, принимают участие около 80 самолетов и в общей сложности 2000 человек из 13 стран НАТО.

Турцию на учениях представляют три самолета F-16 с эмблемой «Тигр» с 9-й главной реактивной базы ВВС Турции в провинции Балыкесир. Также от Анкары в маневрах участвуют 49 военнослужащих.

Воздушные учения НАТО Tiger Meet имеют большое значение, поскольку они демонстрируют оперативную совместимость стран-членов НАТО, укрепляют их связи и демонстрируют воздушную мощь как силу сдерживания, подчеркивает «‎Анадолу»‎.

Турецкие самолеты F-16 отличились во время учений благодаря новейшим разработкам в дизайне, а также исключительной слаженности турецких пилотов. Полковник ВВС Али Яман, возглавляющий турецкое подразделение, участвующее в учениях, сообщил «Анадолу‎»‎, что турецкая команда завершила развертывание на базе Джоя-дель-Колле 29 сентября.

На прошлой неделе делегация успешно завершила все миссии, показав выдающиеся результаты. Яман также сообщил о намерении продолжить турецкую миссию на предстоящей неделе. «Это наш главный приоритет. Турецкие ВВС — незаменимый элемент НАТО. Здесь мы выполняем совместные миссии с 13 разными странами. Мы получили положительные отзывы о результатах миссии и добились успешных результатов. Я лично тоже очень доволен. Я чувствую себя в долгу перед итальянским народом, особенно персоналом базы, за их поддержку и интерес», — добавил он.

Яман уточнил: широкое внимание общественности привлекли турецкие самолеты F-16 с красно-черной окраской в виде тигра. «На этапе планирования учений нас вдохновили цвета нашего национального флага, и мы решили использовать красный цвет. Наши летные костюмы были разработаны в красно-белой тематике. Мы также использовали красный цвет в дизайне самолета. Это вызвало большой интерес со стороны итальянцев. Мы получили очень положительные отзывы и отклики. Мы рассчитываем получить награду за лучший окрашенный самолет по итогам миссии», — заявил Яман.