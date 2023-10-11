ПОЛИТИКА
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Баку: Ереван должен выбрать между сотрудничеством и претензиями
Глава МИД Азербайджана призвал руководство Армении выбрать: либо региональное сотрудничество, либо незаконные территориальные претензии к соседям
Баку: Ереван должен выбрать между сотрудничеством и претензиями
фото AA / AA
11 октября 2023 г.

Армении предстоит выбирать между региональным сотрудничеством и незаконными и необоснованными территориальными претензиями к соседям. Об этом говорится в статье главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.

«В настоящее время Армении предстоит сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными и необоснованными территориальными претензиями к соседям. Конечно же, в этом вопросе важна роль международного сообщества», — подчеркнул министр.

Политик уточнил: «крайне важно не поддерживать реваншистские попытки Армении в любых ее проявлениях». Байрамов отметил: международному сообществу необходимо призвать руководство Армении к миру, так как для благополучия региона другой альтернативы нет.

10 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об «‎исторических условиях для подписания мирного договора с Арменией»‎. «‎‎В настоящее время возникли исторические условия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписания мирного договора и превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Алиев отметил: с окончания 44-дневной войны в 2020 году на перешедших под контроль Баку территориях ведутся крупномасштабные восстановительные работы. Он назвал одним из национальных приоритетов программу «‎‎Великое возвращение». Она позволяет вынужденным переселенцам вернуться в свои родные города.

Как ранее писал TRT на русском, во время визита в Тбилиси 9 октября Алиев заявил: пришло время работать над мирным соглашением Баку и Еревана.

«Нам следует начать активно работать над мирным соглашением с Арменией. Я надеюсь, что нам этого удастся достичь. Так мы создадим политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе, где будет представлено трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана‎»‎, — заявил Алиев на пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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