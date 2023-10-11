ПОЛИТИКА
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В Газе растет число жертв израильского вторжения
Четвертые сутки Израиль совершает непрекращающиеся авиаудары по блокадной Газе, используя запрещенные международным гуманитарным правом кассетные и фосфорные бомбы против мирного населения. Палестина сообщает о 1055 погибших, Израиль  о 1200
В Газе растет число жертв израильского вторжения
В Газе растет число жертв израильской агрессии / Photo: AA
11 октября 2023 г.

Число жертв израильского конвейера смерти по состоянию на 12.40 составляло 1055 человека, 60% из них — это женщины и дети. Более 5 тысяч палестинцев ранены.

Израиль начал свои атаки в ответ на операцию ХАМАС «Наводнение Аль-Акса», ставшую самой смертоносной для сионистского образования за последние десятилетия.

ВВС Израиля ведут удары по гражданской инфраструктуре, жилым домам, больницам и школам, представительствам международных организаций, работающим в Газе журналистам.

Ежедневно палестинцы хоронят сотни убитых мирных жителей. Разрушены сотни жилых домов, в результате вооруженного вторжения уже несколько сотен тысяч человек стали вынужденно перемещенными лицами.

Израиль лишил эксклав электричества, водоснабжения и блокировал все каналы поставок продовольствия, армия Израиля заявляет о начале наземной операции, а международные организации ООН предупреждают о беспрецедентной гуманитарной катастрофе, ждущей Газу в самое ближайшее время.

В свою очередь власти Израиля заявили о 1200 жертвах ракетных обстрелов со стороны ХАМАС и 2700 раненых израильтянах. Также представители израильской армии заявили, что около тысячи боевиков ХАМАС, проникших на территорию Израиля, были нейтрализованы. Никакого подтверждения этой информации в настоящий момент нет.

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