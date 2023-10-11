11 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Палестинская журналистка рассказала о том, что происходит в Газе
Палестинская журналистка Плестиа Алакад рассказала, что местным жителям некуда эвакуироваться из Газы. Многие остаются в домах. #trtrussian #Палестина #Газа #журналитка #палестинскаяжурналистка #Алакад оккупация #оккупацияПалестины #Израиль #оккупант #блокада #блокадаГазы #секторГаза #новостиПалестины #ситуациявПалестине #палестинцы #эвакуация #эвакуацияпалестинцев #trtнарусском
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