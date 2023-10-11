Непропорциональные нападения на Газу могут поставить Израиль в неловкое положение в глазах мировой общественности, заявил Эрдоган в среду на заседании Партии справедливости и развития в столице Анкаре.

«Бомбардировки гражданских поселений, преднамеренное убийство мирных жителей, блокирование транспортных средств, доставляющих гуманитарную помощь в регион, могут быть рефлексом только (террористической) организации, а не государства», — заявил турецкий лидер, добавив, что если Израиль будет вести себя подобным образом, то в конце концов его начнут воспринимать как таковой.

«Конфликт, осуществляемый всевозможными постыдными методами, — это не война, а резня», — подчеркнул глава Турецкой Республики.

Президент Эрдоган также заявил, что Турция готова приложить все необходимые усилия, включая посредническую миссию, для деэскалации конфликта между сторонами.

Ранее Эрдоган призывал президента Израиля руководствоваться здравым смыслом и не обострять ситуацию в регионе.

На фоне резкой эскалации напряженности на Ближнем Востоке израильские войска начали непрерывную и мощную военную кампанию против сектора Газа в ответ на военное наступление палестинского движения ХАМАС.

ВВС Израиля продолжают наносить удары по блокированному сектору Газа. Один из авиаударов в Хан-Юнусе был нанесен по жилому дому. Израильские силы также атаковали сельскохозяйственные объекты.

Число палестинцев, погибших в результате израильских атак в Газе, возросло до 1200. Жертвами израильских ударов по Газе также стали 8 журналистов.

Как сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, почти 264 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в Газе с начала конфликта.