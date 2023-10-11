ПОЛИТИКА
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Эрдоган: американский авианосец у берегов Газы станет причиной кровопролития
Президент Турции выразил обеспокоенность в связи с отправкой авианосца США в Израиль. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, корабль будет участвовать в очень серьезных массовых убийствах, нанося удары по Газе. #trtrussian #Эрдоган #Газа #авианосец #Америка #США #американскийавианосец #кровополитие #Турция #президентТурции #заяаление #корабль #убийство #авиаудар #авиаударыпоГазе #секторГаза #новостиПалестины #trtнарусском
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11 октября 2023 г.
Истории
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