Спасение от бомб в школах

В результате авиаударов Израиля более 260 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома. Число погибших возросло до 1055, свыше 5 тыс. человек ранены. Люди вынуждены укрываться от интенсивных израильских бомбардировок в школах блокированного региона, который отрезан от воды и электричества. #trtrussian #Палестина #бомбардировка #школы #бомбы #палестинскиешколы #спасение #укрытиеотбобм #авиаудар #авиаударыИзраиля #Израиль #Газа #секторГаза #блокировка #блокада #блокадаПалестины #новостиПалестины #trtнарусском