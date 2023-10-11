ПОЛИТИКА
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Спасение от бомб в школах
В результате авиаударов Израиля более 260 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома. Число погибших возросло до 1055, свыше 5 тыс. человек ранены. Люди вынуждены укрываться от интенсивных израильских бомбардировок в школах блокированного региона, который отрезан от воды и электричества. #trtrussian #Палестина #бомбардировка #школы #бомбы #палестинскиешколы #спасение #укрытиеотбобм #авиаудар #авиаударыИзраиля #Израиль #Газа #секторГаза #блокировка #блокада #блокадаПалестины #новостиПалестины #trtнарусском
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11 октября 2023 г.
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