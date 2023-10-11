ХАМАС отрицает убийства израильских детей

Палестинское движение ХАМАС отрицает распространяемые в израильских СМИ слухи о том, что члены группировки убивают детей. Сообщалось о якобы обнаруженных в кибуце Кфар-Аза 200 телах израильтян, 40 из которых дети. Информацию об этом не подтвердили и в Минобороны Израиля. Жертвами авиаударов Израиля по Газе стали более 1055 палестинцев, свыше 5 тыс. получили ранения. #trtrussian #ХАМАС #Палестина #убийство #убийстводетей #Израиль #СМИ #израильскоеСМИ #слухи #опровержение #опровержениеХАМАСа #КфарАза #израильтяне #палестинцы #авиаудары #авиаударыИзраиля #ранение #новостиПалестины #trtнарусском