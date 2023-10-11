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Единственная электростанция в Газе остановила работу из-за нехватки топлива
Подача электроэнергии в регион с населением более 2 млн человек полностью прекращена
Единственная электростанция в Газе остановила работу из-за нехватки топлива
Фото: AA / Others
11 октября 2023 г.

Единственная электростанция в секторе Газа прекратила работу из-за нехватки топлива, сообщают телеканалы «Аль-Джазира» и «Аль-Хадат».

«Аль-Хадат» со ссылкой на местные власти уточняет, что запасы топлива для генераторов в больницах закончатся 12 октября. В то же время «Аль-Джазира» пишет, что генераторов хватит на два-четыре дня.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября заявил, что отдал приказ о «полной блокаде» сектора Газа, предполагающей прекращение подачи воды и электричества, поставок продовольствия и топлива.

Как писал TRT на русском, в ООН решение Израиля о блокаде осудили, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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