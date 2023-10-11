Между Туркменистаном и Турцией установлены чрезвычайно крепкие и прочные связи. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с коллегой из Туркменистана Рашидом Мередовым в Ашхабаде.

Фидан выразил удовлетворение своим пребыванием в Туркменистане вместе с турецкой делегацией.

Глава турецкого МИД отметил, что на утренней встрече с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым были затронуты важные стратегические вопросы.

«Мы выслушали его мирное видение развития Туркменистана и нашего региона в целом», — сказал Фидан.

Турецкий министр напомнил, что в декабре 2022 года состоялась встреча лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана.

«Туркменистан и Турция установили чрезвычайно прочные и крепкие двусторонние связи. Мы стремимся способствовать этому, институционализировать этот процесс, а также открывать новые сферы в рамках нашего сотрудничества», — сказал Фидан.

Министр отметил, что Турция и Туркменистан — это два государства, которые «действуют в духе одной нации и двух государств, а также имеют незыблемые прочные связи».

«Считаю, что сотрудничество, работа и профессионализм, которые две страны продемонстрируют в современный период, еще больше укрепят уже существующие между нами братские узы», — подчеркнул Фидан.

В свою очередь глава МИД Туркменистана Мередов поздравил Фидана со 100-летием Турецкой Республики.

По итогам встречи Фидан и Мередов подписали «Программу сотрудничества между МИД Турецкой Республики и МИД Туркменистана на 2024-2025 годы».