Палестинская администрация обвинила Израиль в совершении геноцида в отношении палестинцев, проживающих в блокированном секторе Газа.

В своем заявление МИД Палестины резко осудил израильские бомбардировки по сектору Газа.

Палестинское ведомство также обратило внимание на факт применения Израилем фосфорных и кассетных бомб при атаках по палестинскому эксклаву.

«Израиль совершает акты геноцида, применяя против нашего народа в секторе Газа запрещенное международным сообществом оружие», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД Палестины напомнили, что в результате израильских бомбардировок по сектору Газа погибли сотни палестинцев.

«Такие преступления, как массовые убийства, разрушения и гонения означают не что иное, как то, что оккупирующее государство совершило геноцид против палестинских граждан в секторе Газа. Это варварская расправа над беззащитным мирным населением ведется на фоне безумной кампании, предусматривающей наказание в виде голода и лишения основных потребностей», — говорится в сообщении МИД.

В палестинском внешнеполитическом ведомстве также осудили нападения на палестинцев в различных частях оккупированного Восточного Иерусалима и Западного берега реки Иордан.

Кроме того, в МИД Палестины привлекли внимание к безразличному отношению международного сообщества в вопросе израильских атак по сектору Газа.

«Международные стороны по-прежнему остаются безразличными к атакам Израиля на палестинский народ, которые представляют собой преступления против человечности», — отметили в МИД.

МИД призвал международное сообщество принять срочные меры, чтобы остановить израильские бомбардировки по сектору Газа.

Как писал TRT на русском, в ООН решение Израиля о блокаде осудили, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.