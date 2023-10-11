Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и король Иордании Абдулла II провели телефонный разговор. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Согласно заявлению Управления по коммуникациям президента Турции, в ходе телефонного разговора обсуждались возможные пути решения израильско-палестинского конфликта и гуманитарных проблем, возникающих в регионе, а также шаги, которые необходимо предпринять на региональном и глобальном уровнях.

Президент Эрдоган заявил о необходимости проявлять бдительность в предотвращении распространения конфликтов по всему региону, и выразил готовность оказать любую поддержку для прекращения напряженности, включая посредничество.

Как писал TRT на русском, заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.