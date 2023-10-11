Президент России Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты в разжигании ситуации на Ближнем Востоке после отправки в регион группы авианосцев. По словам российского лидера, вместо военных маневров нужно искать «компромиссные решения».

«Я не вижу какого-то смысла с военной точки зрения», — оценил президент России переброску дополнительных сил США. Слова российского лидера приводит агентство ТАСС.

«Зачем? Что они собираются делать? Наносить удары с помощью палубной авиации? Куда?» — перечислил возникающие вопросы российский лидер. «Не вижу смысла с военной точки зрения», — подчеркнул он.

Глава российского государства предположил, что действия США можно расценить, «как элемент военно-политической поддержки».

«На мой взгляд, сейчас нужно заниматься не военной стороной дела, а дипломатией, надо искать способ прекращения боевых действий, причем чем быстрее, тем лучше, и вернуться к переговорному процессу, который должен быть приемлем для всех сторон, включая палестинцев», — указал Путин.

Президент РФ назвал очевидным фактом провал политики США по ближневосточному урегулированию. «То, что это провал, — это очевидная вещь», — сказал он.

Путин пояснил, что «Соединенные Штаты практически отошли от прежних международных инструментов по урегулированию этой проблемы». Он напомнил, что «в эти инструменты были включены несколько стран, в том числе Россия». «Практически они [США] монополизировали процесс урегулирования», — констатировал российский лидер.

Ранее авианосец ВМС США «Джеральд Форд» прибыл в восточную часть Средиземного моря. В Соединенных Штатах также заявили, что они продолжают работу над оперативной переброской в регион дополнительных сил.