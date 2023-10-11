Правительство Узбекистана отправило в Афганистан, где на днях произошло разрушительное землетрясение, гуманитарную помощь. Общий вес груза составил около 100 тонн, сообщает пресс-служба Министерства транспорта центральноазиатской республики.

В ведомстве уточнили, что в состав гуманитарного груза вошли мука, пшеница, масло, мясная продукция, макароны, рис, сахар. Кроме продовольственных товаров есть одеяла и палатки, а также необходимые средства для оказания первой медицинской помощи.

Гуманитарную помощь в город Герат, наиболее пострадавший от подземных толчков, доставили на самолете Boeing-747 авиакомпании My Freighter. Процессом руководил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматилла Иргашев.

Делегацию из Ташкента в Герате встретили представители афганского правительства, в том числе — председатель комиссии по ликвидации последствий землетрясения Шарафуддин Муслим Мавлави. Чиновник поблагодарил Узбекистан, который, по его словам, всегда первым приходит на помощь.

Как писал TRT на русском, 10 октября Турция отправила первую партию гуманитарной помощи пострадавшему от землетрясения Афганистану. Помощь включает 20 человек медперсонала, 200 палаток, 500 одеял и медикаменты, которые направлены в афганский город Герат.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 40 км к западу от Герата 7 октября. Оно ощущалось также в соседних провинциях Бадгис и Фарах. Затем, как передавала Геологическая служба США, произошло еще несколько толчков магнитудой 5,9 и 5,5.

Спустя два дня сообщалось, что количество жертв в результате природного бедствия на западе Афганистана достигло 2445 человек.