Более 338 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа из-за авиаударов армии Израиля, сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (UNOCHA).

Генеральный секретарь ООН ранее сообщал, что 220 тыс. жителей сектора Газа укрылись в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA).

При этом израильский гостелеканал KAN сообщает, что число израильтян, погибших в результате атак из сектора Газа, достигло 1300 человек.

Как писал TRT на русском, в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.