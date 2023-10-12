12 октября 2023 г.
В Бишкеке началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ в расширенном составе под председательством министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, сообщает агентство «Анадолу».
До начала заседания в расширенном составе министры встретились в узком формате.
В ходе заседания министры иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств обменяются мнениями по вопросам международной повестки и взаимодействия в формате Содружества, а также рассмотрят проекты решений, выносимых на заседания Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ.
Участники планируют также рассмотреть проведение очередного заседания глав МИД СНГ в Минске в апреле 2024 года.