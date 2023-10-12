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В Бишкеке началось заседание совета министров СНГ
До начала заседания в расширенном составе министры встретились в узком формате
В Бишкеке началось заседание совета министров СНГ
Фото: AA / Others
12 октября 2023 г.

В Бишкеке началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ в расширенном составе под председательством министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, сообщает агентство «Анадолу».

До начала заседания в расширенном составе министры встретились в узком формате.

В ходе заседания министры иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств обменяются мнениями по вопросам международной повестки и взаимодействия в формате Содружества, а также рассмотрят проекты решений, выносимых на заседания Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ.

Участники планируют также рассмотреть проведение очередного заседания глав МИД СНГ в Минске в апреле 2024 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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