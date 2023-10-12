Эрдоган: мы против убийства мирных жителей в Израиле и Палестине

Непропорциональные и бессовестные нападения на сектор Газа могут поставить Израиль в неожиданное и нежелательное положение в глазах мирового общественного мнения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на первом собрании парламентской группы Партии справедливости и развития (ПСР). #trtrussian #Турция #Анкара #Эрдоган #Палестина #Газа #секторГаза #Израиль #заявление #нападение #оккупацияГазы #оккупацияПалестины #блокадаГазы #историяИзраиля #израильтяне #палестинцы #новостиПалестины #новостиИзраиля #палестинаиизраиль #trtнарусском