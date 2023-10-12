Израильская поселенка рассказала, как с ней обращались бойцы ХАМАС

Израильская поселенка рассказала, как с ней обращались бойцы ХАМАС Израильская поселенка рассказала, как с ней обращались бойцы сопротивления «Бригады Аль-Кассам», когда зашли в ее дом в кибуце Кфар-Аза. #trtrussian #Палестина #Израиль #израильянка #израильскаяпоселенка #ХАМАС #мусульмане #мир #альКассам #КфарАза #бойцы #палестинцы #дети #обращенисдетьми #израильскиедети #безопасность #новостиПалестины #новостиИзраиля #trtнарусском