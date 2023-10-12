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Израильская поселенка рассказала, как с ней обращались бойцы ХАМАС
Израильская поселенка рассказала, как с ней обращались бойцы ХАМАС Израильская поселенка рассказала, как с ней обращались бойцы сопротивления «Бригады Аль-Кассам», когда зашли в ее дом в кибуце Кфар-Аза. #trtrussian #Палестина #Израиль #израильянка #израильскаяпоселенка #ХАМАС #мусульмане #мир #альКассам #КфарАза #бойцы #палестинцы #дети #обращенисдетьми #израильскиедети #безопасность #новостиПалестины #новостиИзраиля #trtнарусском
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12 октября 2023 г.
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