Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила Израиль и ХАМАС в военных преступлениях. Соответствующая информация приводится на ее сайте.

Указывается, что «преднамеренные нападения палестинской вооруженной группировки на мирных жителей, неизбирательные бомбардировки и захват гражданских лиц в качестве заложников приравниваются к военным преступлениям».

При этом HRW подчеркивает, что «отключение израильскими властями электроэнергии в секторе Газа и другие карательные меры против гражданского населения сектора Газа будут равносильны незаконному коллективному наказанию, которое является военным преступлением». «Законы войны применяются ко всем сторонам конфликта, независимо от законности их вступления в войну или дисбаланса сил между сторонами», — заявили правозащитники.

По данным организации, Израиль также «неоднократно наносил неизбирательные авиаудары, в результате которых погибли десятки мирных жителей, уничтожив целые семьи, а также удары, нацеленные на мирных жителей или гражданскую инфраструктуру, включая разрушение высотных башен Газы, в которых размещались жилые и коммерческие помещения, без каких-либо очевидных военных целей в окрестностях».

Как писал TRT на русском, в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.