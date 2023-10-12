Погранслужба Украины: Россия скидывает фосфорные боеприпасы в Бахмуте

Россия скидывает фосфорные бомбы на Бахмутском направлении, об этом заявляют в Государственной пограничной службе Украины. Ведомство опубликовало видео, где в ночном небе якобы разрываются снаряды, похожие на запрещенные международными конвенциями. В Москве пока не комментируют инцидент. #trtrussian #Украина #Бахмут #фосфорныебомбы #запрещенноеоружие #бомбы #Россия #война #войнавУкраине #боеприпасы #РоссияиУкраина #фосфор #международныеконвенции #москва #новостиУкраины #trtнарусском