Египет отверг предложения по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц из сектора Газы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в египетских службах безопасности.

Собеседники издания уточнили: США предложили открыть безопасные коридоры для беженцев, покидающих Газу. Однако в Каире отвергли эти предложения.

Reuters отмечает: Египет выступал главным посредником на переговорах палестинского руководства, ХАМАС и Израиля. В частности, при посредничестве Каира удалось урегулировать последние вспышки насилия в мае 2021 года и в августе 2022-го. Однако Египет ограничивал доступ жителей Газы на свою территорию. Каир настаивает, чтобы Израиль и Палестина решали конфликты в пределах своих границ. В Египте уточняют: только так палестинцы смогут обеспечить свое право на государственность.

Ранее советник США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон проводит консультации с Израилем и Египтом по поводу безопасного прохода мирных жителей из Газы.

ООН против массового исхода жителей Газы

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 11 октября, что жизненно важные поставки, включая топливо, продовольствие и воду, должны быть допущены в сектор Газа. «Сейчас нам нужен быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ», — заявил Гутерриш.

Он поблагодарил Каир «за его конструктивное участие в облегчении гуманитарного доступа через КПП Рафах и в предоставлении аэропорта Эль-Ариш для доставки критически важной помощи».

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик позже заявил: «гражданское население нуждается в защите. Мы не хотим видеть массовый исход жителей Газы». При этом министр энергетики Израиля Исраэль Кац 12 октября написал, что страна не будет снимать блокаду Газы.

«Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой. Гуманитарный шаг в ответ на гуманитарный шаг. И пусть никто не проповедует нам мораль», — подчеркнул политик.

Как ранее писал TRT на русском, более 338 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа из-за авиаударов армии Израиля, сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (UNOCHA).

Гутерриш ранее отметил, что 220 тыс. жителей сектора Газа укрылись в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA).

7 октября ХАМАС начал операцию «Наводнение Аль-Акса». Движение сообщило, что его внезапное нападение стало ответом на попытки Израиля сменить статус мечети Аль-Акса и рост насилия со стороны незаконных еврейских поселенцев. ХАМАС отметил, что выпустил несколько тысяч ракет и взял в плен около сотни израильтян.

В результате авиаударов Израиля по сектору Газа по меньшей мере 1300 палестинцев погибли, более 4 тыс. получили ранения. С израильской стороны сообщается о гибели более 1200 человек. Бои между сторонами продолжаются.