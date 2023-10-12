Полиция Берлина запретила запланированные на 11 октября митинги в поддержку Палестины. Правоохранители мотивировали запрет опасениями, что демонстранты будут выкрикивать антисемитские лозунги и прославлять насилие, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

В Берлине на 11 октября были запланированы две акции солидарности с палестинцами под лозунгами «Солидарность со всеми политическими заключёнными в День палестинских узников» и «Демонстрация в знак солидарности с Палестиной». Однако утром 11 октября берлинская полиция выступила с заявлением о запрете пропалестинских митингов в городе.

Несмотря на запрет, многие люди собрались на площади Германа в районе Нойкёльн и на прилегающей улице Зонненаллее с намерением провести несанкционированную демонстрацию в поддержку Палестины. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины, между ними и прохожими возникали споры. Полиция, принявшая усиленные меры безопасности вокруг площади, призвали демонстрантов расходиться, подчеркивая, что митинг не санкционирован властями.

Многие люди, не подчинившиеся требованиям, были арестованы, уточняет «‎Анадолу»‎. Организатор двух митингов солидарности — группа «‎‎Инициатива Палестина» — обвинила полицию в расизме, заявив, что о дальнейших шагах объявит позже.

Митинги запрещены «по расистским мотивам», говорится в заявлении, опубликованном на сайте группы. «Однако нас не заставят молчать. Мы будем информировать о предстоящих шагах по выведению (проблемы) Палестины на улицы Берлина», — добавили в инициативе.

Тем временем 11 октября полиция запретила третью демонстрацию возле школы в берлинском районе Нойкёльн, которая должна была пройти под лозунгом «Против насилия в школах». После физической ссоры между учеником и учителем в школе 9 октября представители родителей призвали выйти на демонстрацию.

По данным полиции, 14-летний ученик якобы «спровоцировал драку, потому что появился в школе с палестинским флагом и палестинским шарфом на голове». 7 октября ХАМАС начал операцию «Наводнение Аль-Акса». Движение сообщило, что его внезапное нападение стало ответом на попытки Израиля сменить статус мечети Аль-Акса и рост насилия со стороны незаконных еврейских поселенцев.

ХАМАС отметил, что выпустил несколько тысяч ракет и взял в плен около сотни израильтян. В результате авиаударов Израиля по сектору Газа по меньшей мере 1300 палестинцев погибли, более 4 тыс. получили ранения. С израильской стороны сообщается о гибели более 1200 человек. Бои между сторонами продолжаются.