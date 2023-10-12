Полиция Берлина запретила запланированные на 11 октября митинги в поддержку Палестины. Правоохранители мотивировали запрет опасениями, что демонстранты будут выкрикивать антисемитские лозунги и прославлять насилие, пишет агентство «Анадолу».
В Берлине на 11 октября были запланированы две акции солидарности с палестинцами под лозунгами «Солидарность со всеми политическими заключёнными в День палестинских узников» и «Демонстрация в знак солидарности с Палестиной». Однако утром 11 октября берлинская полиция выступила с заявлением о запрете пропалестинских митингов в городе.
Несмотря на запрет, многие люди собрались на площади Германа в районе Нойкёльн и на прилегающей улице Зонненаллее с намерением провести несанкционированную демонстрацию в поддержку Палестины. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины, между ними и прохожими возникали споры. Полиция, принявшая усиленные меры безопасности вокруг площади, призвали демонстрантов расходиться, подчеркивая, что митинг не санкционирован властями.
Многие люди, не подчинившиеся требованиям, были арестованы, уточняет «Анадолу». Организатор двух митингов солидарности — группа «Инициатива Палестина» — обвинила полицию в расизме, заявив, что о дальнейших шагах объявит позже.
Митинги запрещены «по расистским мотивам», говорится в заявлении, опубликованном на сайте группы. «Однако нас не заставят молчать. Мы будем информировать о предстоящих шагах по выведению (проблемы) Палестины на улицы Берлина», — добавили в инициативе.
Тем временем 11 октября полиция запретила третью демонстрацию возле школы в берлинском районе Нойкёльн, которая должна была пройти под лозунгом «Против насилия в школах». После физической ссоры между учеником и учителем в школе 9 октября представители родителей призвали выйти на демонстрацию.
По данным полиции, 14-летний ученик якобы «спровоцировал драку, потому что появился в школе с палестинским флагом и палестинским шарфом на голове». 7 октября ХАМАС начал операцию «Наводнение Аль-Акса». Движение сообщило, что его внезапное нападение стало ответом на попытки Израиля сменить статус мечети Аль-Акса и рост насилия со стороны незаконных еврейских поселенцев.
ХАМАС отметил, что выпустил несколько тысяч ракет и взял в плен около сотни израильтян. В результате авиаударов Израиля по сектору Газа по меньшей мере 1300 палестинцев погибли, более 4 тыс. получили ранения. С израильской стороны сообщается о гибели более 1200 человек. Бои между сторонами продолжаются.