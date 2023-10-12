12 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Журналистка Анадолу расплакалась при виде раненого ребенка в Газе
Журналистка Агенства Анадолу Хинд Худари расплакалась во время репортажа о раненых детях возле больницы Аль-Шифа в секторе Газа. #trtrussian #Палестина #Анадолу #журналистка #журналистика #агентство #слезы #эмпатия #дети #раненныедети #альШифа #Газа #секторГаза #прямойэфир #слезывпрямомэфире #палестинскиедети #палестинцы #война #конфликт #Израиль #нападениеИзраиля #новостиПалестины #ситуациявПалестине #убийствопалестинцев #trtнарусском
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