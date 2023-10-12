В Минобороны США растет обеспокоенность из-за возможной нехватки вооружений для Украины и Израиля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники из Пентагона.

По данным издания, военные запасы США значительно истощились за время оказания военной помощи Киеву. Теперь же Вашингтону приходится наращивать поставки еще и Израилю.

CNN отмечает: Украина нуждается в поставках артиллерийских 155-мм боеприпасов. Аналогичные снаряды может запросить и Израиль в случае проведения наземной операции в секторе Газа. Израиль уже запросил у Вашингтона высокоточные авиационные боеприпасы и ракеты-перехватчики для системы ПРО «Железный купол».

Минобороны США с начала обострения конфликта ХАМАС и Израиля 7 октября просит американских производителей оружия ускорить выполнение заказов на поставку боеприпасов. Пентагон опасается, что в ближайшее время поставки потребуются в срочном порядке.

11 октября в Израиль прибыл первый американский самолет с боеприпасами. В Восточном Средиземноморье дежурит ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Gerald Ford. Президент США Джо Байден ранее подчеркнул, что оказанная Израилю помощь не скажется на американской поддержке Украины. 7 октября ХАМАС начал операцию «Наводнение Аль-Акса». Движение сообщило, что его внезапное нападение стало ответом на попытки Израиля сменить статус мечети Аль-Акса и рост насилия со стороны незаконных еврейских поселенцев.

ХАМАС отметил, что выпустил несколько тысяч ракет и взял в плен около сотни израильтян. В результате авиаударов Израиля по сектору Газа по меньшей мере 1300 палестинцев погибли, более 4 тыс. получили ранения. С израильской стороны сообщается о гибели более 1200 человек. Бои между сторонами продолжаются.