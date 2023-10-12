Евросоюз потребовал от технологических компаний удалить контент «в поддержку ХАМАС‎»‎ со всех платформ соцсетей, иначе им грозят юридические санкции.

Об этом пишет TRT World. 10 октября глава промышленности ЕС Тьерри Бретон посоветовал главе платформы X (бывший Twitter) Илону Маску ограничить дезинформацию на его платформе обмена сообщениями. Бретон предупредил, что соцсеть используется для распространения незаконного контента и ложной информации.

11 октября Бретон сделал аналогичное предупреждение генеральному директору Meta Марку Цукербергу. Европейский чиновник призвал компанию обеспечить строгое соблюдение европейского законодательства.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, напомнила всем компаниям, занимающимся соцсетями, что они по закону обязаны предотвращать распространение «вредного» контента, связанного с ХАМАС. Это вызвано тем, что организация признана террористической в Евросоюзе.

Штраф на сумму до 6% от мирового оборота «Контент, циркулирующий в интернете, который может быть связан с ХАМАС, квалифицируется как террористический контент. Он незаконный и должен быть удален в соответствии как с DSA (европейский закон о цифровых услугах), так и с законом TCO (о распространении террористического контента в Интернете)», — заявил представитель Еврокомиссии.

«Комиссия будет полностью применять DSA и контролировать полную реализацию TCO. Комиссия призывает онлайн-платформы полностью соблюдать правила ЕС», — подчеркнул чиновник. Недавно введенный DSA требует от крупных онлайн-платформ, включая X и Facebook от Meta, удалять незаконный контент и принимать меры по устранению рисков для общественной безопасности и гражданского дискурса.

Любой фирме, уличенной в нарушении DSA, грозит крупный штраф, а повторным нарушителям может даже обернуться запретом на работу в Европе, отмечает TRT.