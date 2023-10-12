Лига арабских государств (ЛАГ) потребовала от Израиля снять блокаду с сектора Газа и начать работать над решением конфликта в соответствии с формулой двух государств. Об этом говорится в заявлении сессии глав МИД ЛАГ.

«‎Подтверждаем нашу политическую и экономическую поддержку палестинской автономии»‎, — заявили главы МИД арабских стран. — «‎Призываем снять блокаду сектора Газа и работать над решением о создании двух государств в соответствии с арабской инициативой‎».

Страны ЛАГ призвали сосредоточить усилия на доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Министры также подчеркнули: необходимо возобновить мирный диалог и начать конструктивные переговоры между Палестиной и Израилем. ЛАГ также заявила о необходимости «‎немедленного прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем»‎.

Организация отметила: важно обеспечить международное вмешательство для прекращения эскалации в регионе. 7 октября ХАМАС начал операцию «Наводнение Аль-Акса». Движение сообщило, что его внезапное нападение стало ответом на попытки Израиля сменить статус мечети Аль-Акса и рост насилия со стороны незаконных еврейских поселенцев. ХАМАС отметил, что выпустил несколько тысяч ракет и взял в плен около сотни израильтян.

В результате авиаударов Израиля по сектору Газа по меньшей мере 1300 палестинцев погибли, более 4 тыс. получили ранения. С израильской стороны сообщается о гибели более 1200 человек. Бои между сторонами продолжаются.