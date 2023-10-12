ПОЛИТИКА
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США активнее настаивают на передаче Киеву замороженных активов РФ
Вашингтон наращивает усилия, чтобы подтолкнуть западные правительства использовать замороженные активы ЦБ России на помощь Украине. На передачу средств уйдет «‎‎несколько месяцев или даже больше года», отмечает издание
США активнее настаивают на передаче Киеву замороженных активов РФ
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12 октября 2023 г.

Представители администрации президента США Джо Байдена активнее призывают западных союзников передать Украине замороженные активы РФ. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Издание уточняет: в Белом доме «‎все чаще звучат призывы перенаправить замороженные средства ЦБ РФ [на помощь Украине]»‎.

«‎‎Высокопоставленные чиновники США наращивают усилия с тем, чтобы подтолкнуть западные правительства к использованию миллиардов долларов из замороженных активов российского Центробанка на помощь Украине», — заявили собеседники WP.

Источники уточнили: диалог о передаче Киеву замороженных российских средств происходит на фоне «‎политических преград»‎, которые не дают использовать средства западных налогоплательщиков на военную помощь. В частности, среди таких преград газета называет споры об американской помощи Украине в Конгрессе США.

Опрошенные газетой эксперты отмечают: попытки Запада использовать замороженные российские активы могут грозить «‎‎юридическими и финансовыми трудностями».

«‎Даже самые агрессивные»‎ сторонники того, чтобы передать Киеву средства РФ, «‎‎уверены, что на это уйдет несколько месяцев или даже больше года». При этом чиновники в администрации Байдена подчеркивают: возможная передача Украине замороженных активов ЦБ России не заменит экономическую помощь. Некоторые представители Белого дома также указывают, что эти активы можно будет направить лишь на восстановление Украины, а не на военную помощь.

Как ранее писал TRT на русском, Вашингтон планирует передать замороженные российские активы Украине.

В Евросоюзе и Японии заморожены российские активы на сумму свыше $8 млрд, уточнила спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер. По ее словам, с «нравственной и моральной точки зрения», эти деньги следует направить на восстановление Украины. Однако с юридической точкой зрения есть проблемы.

Прицкер уточнила, что специалисты Минфина США работают над поиском юридических оснований для использования замороженных российских активов и их дальнейшей передачи Украине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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