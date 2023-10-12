Представители администрации президента США Джо Байдена активнее призывают западных союзников передать Украине замороженные активы РФ. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Издание уточняет: в Белом доме «‎все чаще звучат призывы перенаправить замороженные средства ЦБ РФ [на помощь Украине]»‎.

«‎‎Высокопоставленные чиновники США наращивают усилия с тем, чтобы подтолкнуть западные правительства к использованию миллиардов долларов из замороженных активов российского Центробанка на помощь Украине», — заявили собеседники WP.

Источники уточнили: диалог о передаче Киеву замороженных российских средств происходит на фоне «‎политических преград»‎, которые не дают использовать средства западных налогоплательщиков на военную помощь. В частности, среди таких преград газета называет споры об американской помощи Украине в Конгрессе США.

Опрошенные газетой эксперты отмечают: попытки Запада использовать замороженные российские активы могут грозить «‎‎юридическими и финансовыми трудностями».

«‎Даже самые агрессивные»‎ сторонники того, чтобы передать Киеву средства РФ, «‎‎уверены, что на это уйдет несколько месяцев или даже больше года». При этом чиновники в администрации Байдена подчеркивают: возможная передача Украине замороженных активов ЦБ России не заменит экономическую помощь. Некоторые представители Белого дома также указывают, что эти активы можно будет направить лишь на восстановление Украины, а не на военную помощь.

Как ранее писал TRT на русском, Вашингтон планирует передать замороженные российские активы Украине.

В Евросоюзе и Японии заморожены российские активы на сумму свыше $8 млрд, уточнила спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер. По ее словам, с «нравственной и моральной точки зрения», эти деньги следует направить на восстановление Украины. Однако с юридической точкой зрения есть проблемы.

Прицкер уточнила, что специалисты Минфина США работают над поиском юридических оснований для использования замороженных российских активов и их дальнейшей передачи Украине.