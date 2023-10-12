ПОЛИТИКА
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На видео попал момент, как палестинка падает в обморок от горя
Палестинцы продолжают поиски людей под завалами в Хан-Юнусе. Город разрушен в результате авиаударов Израиля. На видео попал момент, как женщина падает в обморок после информации о смерти близких. #trtrussian #Палестина #горе #обморок #обморокотгоря #палестинка #ХанЮнус #завалы #Газа #секторГаза #разрушения #Израиль #авиаудары #авиаударыИзраиля #смерть #смертьблизких #потеряблизких #атакаИзраиля #нападениеИзраиля #оккупация #новостиПалестины #trtнарусском
ьтити / Others
12 октября 2023 г.
Истории
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