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Власти Узбекистана стремятся довести число туристов из Китая до 1 млн в год
Президент Узбекистана заявил, что для увеличения притока туристов из Китая следует вести широкую пропаганду туристического потенциала страны, открыть рейсы из китайских городов в Самарканд, Бухару, Хорезм, Сурхандарьинскую и Ферганскую долины
Власти Узбекистана стремятся довести число туристов из Китая до 1 млн в год
Фото: yuz.uz / Others
12 октября 2023 г.

Узбекистан имеет возможности для увеличения притока туристов из Китая до 1 млн человек в год. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев.

Регионы Узбекистана наладили партнерские связи с китайскими провинциями. Для увеличения притока следует вести широкую пропаганду туристического потенциала страны в Китае, открыть рейсы из китайских городов в Самарканд, Бухару, Хорезм, Сурхандарьинскую и Ферганскую долины, отметил президент.

В прошлом году, по данным Агентства по статистике Узбекистана, страну посетили 5,4 тысячи туристов из Китая, а с января по июль текущего года их число выросло до 14,4 тысячи.

По словам президента, в три-четыре раза увеличился и приток туристов из Индии, Японии, США и Италии.

«Один только Хорезм посетили 40 тысяч туристов из Испании. Но они расходуют на дорогу больше средств, так как прибывают через третьи страны. Если наладить прямые авиарейсы из Мадрида, по оценкам туроператоров, поток туристов из Испании можно увеличить в четыре раза», — отметили в пресс-службе президента Узбекистана.

Ташкент стремится улучшать свой образ на международной арене за счет различных инициатив. Как писал TRT на русском, Конгресс Всемирного почтового союза указал на стремительный рост уровня развития почты в Узбекистане, признав страну «восходящей звездой» в этой области.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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