Палестинец потерял 8 родных после авиаудара Израиля

Палестинец Ала аль-Кафарне из Газы и его беременная жена — единственные выжившие в своей семье после того, как в результате авиаудара Израиля погибли восемь членов семьи. Израиль уже 6 дней наносит удары по мирным районам палестинского города. #trtrussian #Палестина #Газа #Израиль #авиаудары #атака #удары #палестинец #секторГаза #семья #потерясемьи #авиаударыИзраиля #мирныерайоны #мирноенаселение #бомбардировка #борбардировкаГазы #пострадавшиевГазе #палестинцы #нападение #палестинскиедети #новостиПалестины #агрессор #trtнарусском