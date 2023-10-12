ПОЛИТИКА
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Палестинец потерял 8 родных после авиаудара Израиля
Палестинец Ала аль-Кафарне из Газы и его беременная жена — единственные выжившие в своей семье после того, как в результате авиаудара Израиля погибли восемь членов семьи. Израиль уже 6 дней наносит удары по мирным районам палестинского города. #trtrussian #Палестина #Газа #Израиль #авиаудары #атака #удары #палестинец #секторГаза #семья #потерясемьи #авиаударыИзраиля #мирныерайоны #мирноенаселение #бомбардировка #борбардировкаГазы #пострадавшиевГазе #палестинцы #нападение #палестинскиедети #новостиПалестины #агрессор #trtнарусском
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12 октября 2023 г.
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