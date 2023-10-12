Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо. Об этом сообщает агентство Анадолу.

По предварительным данным, работа двух аэропортов прекращена. В окрестностях международного аэропорта Дамаска работает ПВО.

Сирийское телевидение в свою очередь подтвердило факт нанесения ударов.

Ряд источников также указывает, что иранский самолет, пролетавший в это время над территорией Сирии, развернулся и вернулся в Тегеран. Российский Интерфакс пишет, что целью ударов могли стать поставки оружия из Ирана, предназначенные ливанскому шиитскому движению «Хезболла».

Как писал TRT на русском, заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.