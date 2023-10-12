ПОЛИТИКА
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В Газе продолжают доставать тела погибших из-под завалов домов
Число погибших в Газе растет. В результате израильских воздушных атак только за 5 дней погибли не менее 1200 палестинцев, сообщают в Министерстве здравоохранения Палестины. #trtrussian #Газа #Палестина #атаки #завалы #удары #Израиль #погибшие #палестинцы #поиски #палестинскиедети #израильтяне #атакаИзраиля #нападениенапалестинцев #министерствоздравоохранения #жерты #новостиПалестины #trtнарусском
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12 октября 2023 г.
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