Глава пресс-службы правительства сектора Газа, связанного с ХАМАС, Саламе Маруф предупредил, что регион может превратиться в массовое кладбище, если реакция на призывы о помощи в Газе, находящейся в условиях израильской блокады и атак, будет отложена.

«Ситуация в секторе Газа с точки зрения гуманитарной обстановки приняла опасный оборот. После полного прекращения поставок электроэнергии и воды услуги и условия жизни в регионе серьезно ухудшаются», — заявил корреспонденту агентства Анадолу Маруф.

По его словам, Израиль пытается «полностью демонтировать поселения и насильственно вытеснить сотни тысяч людей из их домов, а также уничтожить целые семьи, разрушая их жилища.

«Атаки привели к массовым убийствам и большому количеству жертв, с которыми не могут справиться морги, и раненым, которые заполняют все койки, операционные и палаты интенсивной терапии в больницах. Это превращает Газу в зону бедствия, подверженную геноциду и массовым убийствам», — добавил он.

Маруф попросил не затягивать с ответом на призыв о помощи. «Задержка с ответом на призывы о помощи превратит Газу в массовое кладбище, где смерть наступает из-за нападений, разрушений, голода, отсутствия питьевой воды или распространения инфекционных заболеваний», — добавил он.

Палестинский министр здравоохранения Мей аль-Кейл также предупредил, что под израильскими бомбардировками система здравоохранения в секторе Газа может развалиться, и попросил оказать срочную помощь.

Как писал TRT на русском, в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.