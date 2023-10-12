Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Стороны обсудили израильско-палестинский конфликт и поиск путей решения гуманитарного кризиса, за которым с обеспокоенностью наблюдают на Ближнем Востоке и в мире.

Анкара прилагает все усилия для скорейшего прекращения конфликта и готова предпринять множество мирных шагов, включая оказание посреднических услуг, подчеркнул президент Турецкой Республики.

Турецкий лидер также добавил, что для окончательного решения проблемы необходимо выполнить обещания, ранее данные Палестине. В частности, речь идет о том, чтобы международное сообщество поддержало создание независимого, суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года.

Как писал TRT на русском, ранее президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия израильских властей, назвав бомбардировки осажденного эксклава «резней», а не войной.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей и блокаде территории. В ООН осудили это решение, заявив, что такие меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.

За время израильских атак в Газе погибли свыше 1200 палестинцев, почти 264 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома с начала конфликта. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.