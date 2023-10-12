Президент России Владимир Путин провел встречу с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Кыргызстане, где 13 октября состоится саммит СНГ, сообщает пресс-служба Кремля. Во время переговоров главы государств уделили внимание вопросам, связанным с ситуацией в Карабахе.

«Вопрос номер один — это ситуация вокруг Карабаха, но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная. Предлагаю нашу беседу построить следующим образом: мы тогда, может быть, со второй части начнем, чтобы иметь возможность с коллегами высказаться, поговорить. А потом еще и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов», — заявил российский президент в начале встречи.

Азербайджанский лидер поддержал предложение российского коллеги. «Тем более, что у нас есть о чем поговорить. Результаты этого года впечатляющие — и по товарообороту, и по промышленной кооперации, по сотрудничеству в транспортной сфере, очень много новых проектов. А потом пройдемся по региональной тематике и вопросам безопасности», — добавил Ильхам Алиев.

В российской делегации присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, замглавы Минобороны Александр Фомин. Азербайджанскую делегацию представляли также заместитель премьер-министра республики Шахин Мустафаев, глава МИД Джейхун Байрамов, помощник президента Хикмет Гаджиев, министр обороны Закир Гасанов и министр экономики Микаил Джабаров.

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал, что Путин и Алиев будут обсуждать вопрос о дальнейшем пребывании российского миротворческого контингента (РМК) в Карабахе. Российские миротворцы находятся в регионе в соответствии с соглашением, подписанным 10 ноября 2020 года после прекращения боевых действий в регионе. Согласно договоренностям, контингент должен оставаться в регионе минимум до 2025 года.